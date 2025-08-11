На Цукерберга пожаловались соседи

Жители района Кресент-Парк в Калифорнии, соседствующие с главой корпорации Meta Марком Цукербергом, выразили недовольство значительными неудобствами, вызванными его присутствием. По данным издания New York Times, ссылающегося на интервью с местными жителями, эти проблемы включают усиленное наблюдение, присутствие полиции, перекрывающей дороги, и частые вечеринки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С 2011 года Цукерберг инвестировал более $110 млн в приобретение как минимум 11 домов в этом районе, создав обширный жилой комплекс, который включает даже частную школу для его детей.

Среди основных претензий жители называют усиленное наблюдение за районом. Оно проявляется в установке камер на домах Цукерберга, которые охватывают и территорию соседей. Кроме того, замечена работа частной охранной команды, чьи сотрудники, находясь в машинах, фиксируют прохожих и задают вопросы гражданам, гуляющим по тротуарам.

Регулярные вечеринки, организуемые для сотрудников компаний Цукерберга, также вызывают нарекания. Для проведения этих мероприятий используются несколько незанятых домов, принадлежащих миллиардеру.

Особое отношение властей к участку миллиардера стало еще одной проблемой для местных жителей. По их мнению, городские власти и полиция демонстрируют чрезмерное почтение к Цукербергу в ущерб интересам остальных. В качестве примера приводится случай, когда полиция организовала эвакуационную зону на дороге общего пользования в выходной день для обеспечения безопасности одной из его вечеринок с участием высокопоставленных гостей. Это привело к тому, что соседи лишились возможности парковаться на привычных местах.