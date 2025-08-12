https://news.day.az/sport/1773754.html "Имишли" стал членом Европейской ассоциации футбольных клубов Футбольный клуб "Имишли" принят в члены Европейской ассоциации футбольных клубов (ECA). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, ECA была создана в 2008 году и является организацией, представляющей интересы профессиональных футбольных клубов в УЕФА. "Имишли" дебютирует в Азербайджанской Премьер-лиге в сезоне 2025/26.
"Имишли" стал членом Европейской ассоциации футбольных клубов
Футбольный клуб "Имишли" принят в члены Европейской ассоциации футбольных клубов (ECA).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, ECA была создана в 2008 году и является организацией, представляющей интересы профессиональных футбольных клубов в УЕФА.
"Имишли" дебютирует в Азербайджанской Премьер-лиге в сезоне 2025/26.
