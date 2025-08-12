https://news.day.az/sport/1773754.html

"Имишли" стал членом Европейской ассоциации футбольных клубов

Футбольный клуб "Имишли" принят в члены Европейской ассоциации футбольных клубов (ECA). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, ECA была создана в 2008 году и является организацией, представляющей интересы профессиональных футбольных клубов в УЕФА. "Имишли" дебютирует в Азербайджанской Премьер-лиге в сезоне 2025/26.