В одной из стран остро не хватает воды

Cоветник министерства сельского хозяйства Ирака Махди Дамад заявил, что страна сталкивается с острой нехваткой воды на фоне сильной засухи и снижения притока воды из соседних стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, Дамад заявил о дефиците воды в Ираке и подчеркнул, что стране следует сформировать переговорную группу для диалога с соседями, чтобы обеспечить страну ресурсами в полном объеме.

"Невозможность доставки питьевой воды в провинции и истощение запасов подземных вод представляют серьезную опасность. В 2019 году запасы достигали 65 миллиардов кубометров благодаря дождям... Сейчас приток воды из соседних стран [Ирана и Турции] крайне незначителен, а дождей очень мало", - сообщил советник Минсельхоза.