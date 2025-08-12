Маск решил судиться с Apple

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что компания Apple нарушает антимонопольное законодательство, ограничивая конкуренцию в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом бизнесмен написал на своей страничке в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Маска, корпорация не позволяет никому, кроме OpenAI, занимать первую строчку в рейтинге приложений AppStore в категории ИИ. При этом приложения X или Grok не включены в раздел Must Have в магазине (App Store), несмотря на то, что X лидирует по популярности среди новостных приложений в мире, а Grok занимает пятое место среди всех приложений.

Как написал в своем посте Маск, данная ситуация является "однозначным нарушением антимонопольного законодательства" и его компания xAI в ближайшее время обратится в суд.