https://news.day.az/sport/1773502.html Футболисты сборной Азербайджана пополнили "Кяпаз" "Кяпаз" продолжает усиливать состав. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, клуб пополнил свой состав двумя игроками молодежной сборной Азербайджана по футболу U-21. В следующем сезоне за гянджинскую команду будут выступать воспитанник "Нефтчи" Эльджан Абилов и Рауль Мамедов, недавно выступавший за "Мингячевир".
Отметим, что новый сезон в Премьер-лиге Мисли стартует 15 августа.
