Футболисты сборной Азербайджана пополнили "Кяпаз"

"Кяпаз" продолжает усиливать состав.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, клуб пополнил свой состав двумя игроками молодежной сборной Азербайджана по футболу U-21.

В следующем сезоне за гянджинскую команду будут выступать воспитанник "Нефтчи" Эльджан Абилов и Рауль Мамедов, недавно выступавший за "Мингячевир".

Отметим, что новый сезон в Премьер-лиге Мисли стартует 15 августа.