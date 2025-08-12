Apple начала встраивать Siri в WhatsApp и другие приложения

Apple активно тестирует обновленную версию Siri, которая способна взаимодействовать с рядом популярных сторонних приложений, включая WhatsApp, Uber, AllTrails, Threads, Temu, Amazon, YouTube и Facebook. Об этом сообщил известный инсайдер и корреспондент Bloomberg Марк Гурман, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным Гурмана, новые возможности Siri позволят пользователям полностью управлять функциями приложений с помощью голосовых команд. В частности, можно будет найти и отредактировать фотографию, опубликовать комментарий в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), добавить товар в корзину в приложении для покупок или даже войти в сервис, не касаясь экрана. По сути, Siri сможет взаимодействовать с приложениями так же точно, как и сам пользователь, работая непосредственно внутри их интерфейсов.

В основе обновленной Siri лежат технологии Apple Intelligence и улучшенная система App Intents. Apple заявляет, что новая Siri будет обладать улучшенным пониманием личного контекста пользователя, осведомленностью о происходящем на экране и более глубоким контролем над приложениями. Эти функции будут доступны на iPhone, iPad, Mac, а также расширятся на Apple Vision Pro.

Помимо сторонних сервисов, Apple также продолжает тестировать новую Siri со своими собственными приложениями. В качестве примера приводился сценарий, когда пользователь iPhone запрашивает у Siri информацию о рейсе и планах на обед своей матери, основываясь на данных, полученных из приложений "Почта" и "Сообщения".

Ранее в этом году Apple заявляла о задержке некоторых функций Siri, однако генеральный директор Тим Кук недавно отметил "хороший прогресс" в создании более персонализированной версии ассистента.

Тем не менее, по словам Гурмана, запуск новой Siri в США ожидается не ранее весны 2026 года, вероятно, в рамках обновлений iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4 и visionOS 26.4 в марте или апреле. Отмечается, что новая Siri не будет доступна повсеместно с первого дня, и ее внедрение в некоторых странах может занять дополнительное время, как и в случае с Apple Intelligence в целом.

Apple также рассматривает возможность ограничения или отключения некоторых функций новой Siri в банковских и медицинских приложениях. Это сделано для того, чтобы избежать критических ошибок, которые иногда возникали в ходе внутреннего тестирования.

Марк Гурман выразил уверенность, что если обновленная Siri будет работать успешно, она наконец-то воплотит в жизнь голосовое управление, которое Apple представляла себе почти полтора десятилетия назад.