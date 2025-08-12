Ağdamdakı 2-ci yaşayış məhəlləsində inşa edilən mənzillərin sayı məlum olub
Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə Böyük Qayıdışa dair 1-ci dövlət proqramına uyğun olaraq Ağdam şəhərinədə 5 yaşayış məhəlləsinin tikintisi reallaşacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Trend-ə açıqlamasında Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin mətbuat katibi Leyla Sərabi deyib.
Xidmət rəsmisi qeyd edib ki, həmin məhəllələrdə tikinti işləri davam edir:
"Ötən ilin may ayının 2-də Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə Ağdam şəhərində 2-ci yaşayış məhəlləsinin təməli qoyulub. Hazırda 2- ci yaşayış məhəlləsi üzrə 11 kvartalda tikinti işləri davam edir. 2-ci yaşayış məhəlləsində 11 kvartal üzrə 66 çoxmənzilli bina tikilir.
Onlardan 60-ı yaşayış, 6-ı isə qeyri-yaşayış binalarıdır. Bu məhəllədə 1268 mənzil olacaq. Bu məhəllədəki binalarda 114 ədəd 1 otaqlı, 464 ədəd 2 otaqlı, 536 ədəd 3 otaqlı, 154 ədəd 4 otaqlı mənzillər olacaq. 2-ci yaşayış məhəlləsinə Ağdam sakinlərinin geri qayıdışı bu ilin sonuna kimi reallaşacaq".
