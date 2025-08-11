В Баку продолжился суд над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа

11 августа продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил потерпевшим, впервые участвующим в заседании суда, состав суда, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и других участников процесса, а также разъяснил им их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

В своих показаниях правопреемница потерпевшего Расула Сулейманова - его мать Гюнель Сулейманова сообщила, что сын погиб в 2020 году в ходе 44-дневной Отечественной войны в результате обстрела со стороны вооруженных сил Армении.

Правопреемница потерпевшего Гасана Акберова - его мать Санубар Акберова заявила, что сын стал шехидом в 2020 году в Отечественной войне.

Потерпевшая Айбениз Оруджева рассказала, что в 1992 году через два дня после Ходжалинского геноцида была взята в заложники вместе со всеми членами своей семьи, включая ее сыновей-близнецов.

А.Оруджева сообщила, что во время атаки на Ходжалы они бежали в лес, где провели два дня, после чего были взяты в заложники. Ее близкие, в том числе брат, были убиты.

Отвечая на вопросы начальника отдела Управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения Насира Байрамова, потерпевшая сообщила, что провела в плену в Ханкенди семь дней. Она была освобождена 20 марта, а ее близнецы - 30 марта. "В плену я пережила многочисленные пытки. К горлу моих сыновей приставляли нож, грозясь обезглавить. Таким мучениям меня подвергали", - сказала потерпевшая.

В своих показаниях Агиль Ахмедов сообщил, что в апреле 1997 года был тяжело ранен и взят в плен в результате обстрела, произведенного армянскими вооруженными силами в горадизском направлении. Он удерживался в Ханкенди, в то время находившемся под оккупацией вооруженных сил Армении. В отношении А.Ахмедова был организован фиктивный суд, вынесший ему "смертный приговор". Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, он отметил, что был возвращен азербайджанской стороне спустя год и 11 месяцев. В плену его избивали и пытали надзиратели по имени Норик, Арам, Ашот. Студенты, обучающиеся по медицинским специальностям, в качестве практики ставили ему уколы и выполняли другие медицинские процедуры.

Потерпевшая Хафиза Сафарова в своих показаниях сказала, что 7 декабря 1991 года во время нападения на ее родное село Диваналылар Физулинского района она и ее близкие были взяты в заложники.

Отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, потерпевшая сообщила, что в плену их содержали в холодном помещении, она и другие заложники подвергалась плохому обращению. Во время плена ее отец, Керим Сафаров, был убит под пытками. Х.Сафарова была освобождена спустя семь дней.

Правопреемница потерпевшего Оруджа Джаббарова - его мать Ульвия Джаббарова в своих показаниях рассказала, что сын стал шехидом в Отечественной войне. Она отметила, что вооруженные силы Армении передали тело ее сына только спустя три месяца.

Саида Джафарова сообщила, что в 1992 году во время Ходжалинского геноцида получила огнестрельное ранение в результате обстрела со стороны вооруженных сил Армении. Потерпевшая заявила, что во время геноцида противник совершал массовые убийства стариков, детей и женщин. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, она добавила, что спаслась, ползком добравшись в раненом состоянии до села Шелли Агдамского района.

Кянан Вахидли, Озал Исмаилов и Ряван Мамедов в своих показаниях заявили, что в 2020 году во время Отечественной войны получили ранения в результате обстрелов, произведенных вооруженными силами Армении.

Сунай Адыгёзалов сказал, что 5 октября 2023 года пострадал в селе Алханлы Физулинского района в результате разрыва мины, заложенной вооруженными силами Армении.

Асаф Худиев сообщил, что 14 ноября 2020 года, проводя работы по разминированию в качестве сотрудника ANAMA, получил ранение в результате разрыва мины в селе Алханлы Физулинского района. Позднее было установлено, что эта мина была произведена в Армении.

Эмин Бахшалиев отметил, что 1 октября 2020 года во время Отечественной войны был ранен в суговушанском направлении и спустя четыре дня взят в плен военнослужащими вооруженных сил Армении. Его связали проволокой по рукам и избивали. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, он рассказал, что удерживался в плену в Ханкенди и Шуше, в то время находившихся под оккупацией, и в столице Армении - Иреване. Всюду его избивали, подвергали пыткам, пропускали через тело электрический ток. 14 декабря 2020 года был возвращен Азербайджану.

Отвечая на вопросы обвиняемого Давида Ишханяна, Э.Бахшалиев сообщил, что его лечение продолжается до сих пор.

Нуреддин Йолчуев в своих показаниях заявил, что во время Отечественной войны 1 октября был ранен в суговушанском направлении, а 2 октября попал в плен. Его избили, затем доставили в город Ханкенди. Там он был прооперирован без наркоза, претерпев ужасную боль. Затем его увезли в Иреван. Снова избили, подвергли пыткам. 14 декабря 2020 года он был возвращен Азербайджану.

Сеймур Ахмедов, Рафаил Зульфугаров, Метлеб Аллахвердиев отметили, что в различное время были взяты в заложники армянскими вооруженными силами. Они все избивались, подвергались пыткам. М.Аллахвердиеву вырвали золотые зубы.

Мубариз Мамедов сказал, что попал в плен 1 сентября 1992 года в результате ранения, полученного близ села Горадиз Физулинского района. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, он сообщил, что сначала его удерживали в селе Эдилли, а затем в городе Иреван. В плену его избивали прикладом автомата, резиновой дубинкой, кулаками и ногами, подвергали пыткам. 12 мая 1995 года он был возвращен Азербайджану.

Хаял Абдуллаев в своих показаниях подчеркнул, что 28 мая 2022 года во время выпаса скота на освобожденной от оккупации части Физулинского района попал на мину.

Вугар Мехдиев рассказал, что 23 октября 1993 года был взят в заложники в Физулинском районе. 18 декабря того же года он сбежал.

Эльшан Халилов отметил, что 12 июля 2021 года, работая водителем компании в Физулинском районе, пострадал в результате разрыва боеприпаса, выпущенного армянскими вооруженными силами.

Бахтияр Тагиев заявил, что был взят в плен армянскими вооруженными силами в Зангилане в ночь с 8 на 9 декабря 1992 года. В плену он подвергался избиениям, пыткам. Спустя год, 1 месяц и 10 дней был передан Азербайджану.

Али Талыбов в своих показаниях сказал, что был взят в плен армянскими вооруженными силами в 1996 году во время прохождения военной службы в Нахчыване. Спустя месяц и 18 дней был возвращен Азербайджану. В плену ему сломали нос, неоднократно избивали до потери сознания.

Даглар Теймуров сообщил, что был ранен во время Апрельских боев 2016 года и Отечественной войны 2020 года.

Намет Мамедов рассказал, что в 1994 году был взят в плен армянскими вооруженными силами на равнине Харамы, подвергался пыткам, освобожден спустя 460 дней.

Джаваншир Гаджиев сказал, что 5 апреля 2021 года попал на мину в Губадлинском районе и получил ранение.

Алышан Сафаров отметил, что пострадал в результате разрыва мины по дороге в Тертер 18 февраля 2022 года.

Жители Тертерского района - Ядигяр Сафаров, Мушфиг Гурбанов и Хасай Ибрагимов - рассказали, что дома, в которых они жили, в разное время пришли в непригодное состояние в результате артиллерийских обстрелов армянских вооруженных сил.

Рамиз Гусейнов заявил, что пострадал в результате взрыва мины в Джебраиле в 1993 году.

Ильгар Наджафов отметил, что стал вынужденным переселенцем 2 апреля 1993 года в результате нападения армянских вооруженных сил на Кяльбаджарский район.

Рахман Гусейнов сказал, что стал вынужденным переселенцем из села Дашкесан Джебраильского района в 1993 году. Тогда же его отец пропал без вести.

Потерпевшие Исмаил Аббасов, Наби Азимов, Алмара Гурбанова, Вагиф Чирагов, Севда Мамишева, Халыгверди Насибов, Нахид Гусейнов, Фаиг Аббасов, Эльшан Мирзоев, Аловсат Мусаев в своих показаниях подчеркнули, что были вынуждены покинуть места проживания (Шуша, Агдере, Кяльбаджар) в результате атак армянских вооруженных сил.

Потерпевшие также ответили на вопросы обвиняемых, в том числе Араика Арутюняна, Давида Манукяна, Давида Бабаяна, Давида Ишханяна, защитников обвиняемых и своих представителей.

Судебный процесс продолжится 14 августа.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.