Визит Президента Ильхама Алиева в Вашингтон открывает новую страницу в истории азербайджано-американских отношений

Визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Вашингтон по приглашению Президента США Дональда Трампа стал не просто дипломатическим событием, но и открыл новую страницу в истории азербайджано-американских отношений, выводя их на уровень стратегического партнерства.

Об этом сообщил Trend политолог Азер Гараев, передает Day.Az.

"До президентских выборов в США 2024 года Президент Ильхам Алиев видел в Дональде Трампе лидера, который будет проводить миролюбивую и прагматичную внешнюю политику. На Глобальном медиафоруме, прошедшем в городе Шуша, слова Президента Ильхама Алиева о важности традиционных и семейных ценностей, а также слова о том, что в первый президентский срок Трампа США не начинали новых войн, стали дипломатическим посылом. Этот дальновидный шаг создал основу для стремительного развития отношений после выборов. Телефонные переговоры, обмен письмами и, наконец, встреча в Вашингтоне привели к подписанию Меморандума о взаимопонимании, предусматривающего создание Стратегической рабочей группы с целью подготовки Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США", - сказал он.

По словам А.Гараева, стратегическое партнерство, сложившееся между Азербайджаном и США, открывает широкие перспективы как в экономической, так и в политической сферах, а также в сфере безопасности.

"Это сотрудничество примечательно, прежде всего, укреплением региональных связей и реализацией новых возможностей в энергетической сфере. Богатые энергоресурсы, развитая транспортная инфраструктура и стратегическое расположение Азербайджана в сочетании с передовыми технологиями и глобальными рыночными возможностями США взаимно усиливают интересы обеих стран. В результате могут быть предприняты важные шаги в направлении энергетической безопасности, расширения транспортно-транзитных коридоров и укрепления торговых связей.

В то же время партнерство может включать такие стратегические направления, как модернизация экономики и цифровая трансформация. Опыт США в области искусственного интеллекта, высоких технологий и цифровой инфраструктуры создает условия для реализации в Азербайджане инновационных проектов, развития экосистемы стартапов и создания новых рабочих мест. Это не только повышает экономическую конкурентоспособность нашей страны, но и способствует развитию знаний и умений будущих поколений.

Одним из ключевых направлений партнерства может стать сфера безопасности и обороны. Для Азербайджана, находящегося в сложном геополитическом регионе, такое сотрудничество имеет особое значение с точки зрения модернизации армии, внедрения современных учебных программ и укрепления международной координации в борьбе с терроризмом. В совокупности эти факторы выводят азербайджано-американские отношения на новый уровень и укрепляют основу долгосрочного, стабильного партнерства, построенного на взаимном доверии", - отметил он.

Политолог подчеркнул, что одним из самых знаковых итогов визита стало решение Дональда Трампа о приостановлении исполнения 907-й поправки к "Акту в поддержку свободы".

"Эта поправка, принятая Конгрессом США в 1992 году под влиянием армянского лобби, запрещала государственную помощь Азербайджану в связи с "блокадой" Армении. Хотя после 11 сентября 2001 года поправка практически не применялась, в последние годы Администрация Байдена-Блинкена пыталась использовать его как инструмент давления на Азербайджан. Теперь этот инструмент давления выведен из строя. Это решение не только снимает политические барьеры, но и является признаком доверия и долгосрочного сотрудничества", - сказал он.

А. Гараев отметил, что особое внимание на переговорах в Вашингтоне было уделено вопросам обеспечения мира между Азербайджаном и Арменией.

"События последних лет в регионе показали, что долгосрочная стабильность возможна лишь на основе взаимного уважения, приверженности принципам международного права и открытого диалога. В этом контексте позиция Азербайджана всегда была четкой - начать мирные переговоры и вывести отношения с соседними государствами на путь нормализации. В результате последовательной и целенаправленной политики Президента Ильхама Алиева Азербайджан сегодня стал главной движущей силой мирных инициатив в регионе.

После Второй Карабахской войны именно азербайджанская сторона инициировала подписание мирного договора с Арменией, представила пакет реальных и конкретных предложений. Этот шаг имеет историческое значение не только для восстановления двусторонних отношений, но и для дальнейшего развития региона в целом. Мирная повестка означает не только устранение рисков войны. Это также означает открытие возможностей для сотрудничества в новых экономических и транспортных сферах. Для народов региона формируется перспектива более стабильного, безопасного и процветающего будущего.

Участие США в этом процессе имеет важное значение с точки зрения посредничества. Поддержка Вашингтоном мирных инициатив в рамках стратегического партнерства может создать условия для продолжения диалога сторон, выполнения договоренностей и обеспечения долгосрочной стабильности в регионе. По сути, мирная повестка - это дипломатическая победа Азербайджана. Потому что для достижения этого этапа годами проводилась последовательная политика, формировался имидж надежного партнера на международной арене и проводились работы для признания реалий региона. Главный призыв для региона сегодня - не упустить достигнутую историческую возможность и перейти от слов к действиям. Азербайджан же, как лидер этого процесса, сохраняет ответственную позицию как на региональном, так и на глобальном уровне. Об этом свидетельствует и подписанная в Вашингтоне совместная декларация", - сказал он.

Политолог отметил, что исторический визит Президента Ильхама Алиева в США - это начало нового этапа доверительных отношений между двумя странами.

"Подписанные в Вашингтоне документы, переговоры на высоком уровне и взаимная воля укрепляют стратегическую основу азербайджано-американских отношений на десятилетия вперед. При этом особое значение имеют отношения между президентами Ильхамом Алиевым и Дональдом Трампом. Визит вновь подтвердил статус Азербайджана как надежного партнера и влиятельного участника международных процессов. Сегодня Азербайджан признан не только ключевым звеном региональных энергетических и транспортных проектов, но и активным сторонником мирных инициатив, а также важным партнером в развитии цифровых и технологических инноваций.

Новый формат сотрудничества с США способен внести значимый вклад в реализацию национальных целей Азербайджана в сфере модернизации, экономической диверсификации и обеспечения безопасности. Политический импульс, созданный этим визитом, служит четким сигналом международному сообществу о стремлении укреплять стабильность и обеспечить мир на Южном Кавказе.

Одновременно это сотрудничество подтверждает, что Азербайджан не одинок на своем пути развития, а выступает государством, проводящим взвешенную и дальновидную внешнюю политику, основанную на надежном партнерстве. Визит Президента Ильхама Алиева в Вашингтон демонстрирует, что Азербайджан стал активным и ответственным участником как региональных, так и глобальных процессов. Таким образом, это событие является не только важным элементом дипломатической повестки, но и ключевым моментом, формирующим стратегическое будущее нашей страны и расширяющим ее экономические и политические возможности", - добавил А.Гараев.