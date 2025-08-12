Жизнеспособность внешней торговли Китая оценили

Несмотря на сложные вызовы, внешняя торговля Китая продолжает расти. Об этом заявил начальник департамента статистики и анализа Главного таможенного управления (ГТУ) КНР Люй Далян. Его процитировало агентство "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Оно также обратило внимание на данные ГТУ, согласно которым в январе-июле этого года общий объем импорта и экспорта товаров Китая в денежном выражении вырос на 3,5 процента, почти до 3,6 триллиона долларов. В частности, экспорт вырос на 7,3 процента. Однако импорт упал на 1,6 процента.

Как заметил ведущий научный сотрудник Академии международной торговли и экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР Чжоу Ми, внешняя торговля Китая продемонстрировала эластичность и жизнеспособность. В свою очередь, доцент пекинского Центрального университета финансов и экономики Лю Чуньшэн констатировал, что китайские предприятия активно расширяют присутствие на развивающихся рынках, включая Юго-Восточную Азию и Латинскую Америку.

По данным ГТУ, в январе-июле 2025 года АСЕАН сохранила свою позицию крупнейшего торгового партнера Китая. Объем двусторонней торговли вырос на 9,4 процента в годовом выражении, составив 16,7 процента от общего объема внешней торговли КНР. На втором месте расположился Европейский союз, объем двусторонней торговли с которым вырос почти на четыре процента.