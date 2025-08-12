МВД обратилось к водителям

Сотрудники полиции продолжают проводить контрольные и профилактические мероприятия, направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием двухколёсных транспортных средств и снижение числа аварий до возможного минимума.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, в ходе очередного рейда в Баку были выявлены мотоциклисты, нарушавшие правила дорожного движения: превышавшие скорость, совершавшие опасные манёвры. С нарушителями были проведены разъяснительные беседы.

Полицейские напомнили водителям о требованиях законодательства, подчеркнув, что несоблюдение правил создаёт серьёзную угрозу как для самих мотоциклистов, так и для других участников дорожного движения.

В отношении тех, кто проигнорировал меры безопасности и подверг опасности себя и окружающих, были применены предусмотренные законом меры ответственности.

Подобные профилактические действия будут продолжаться с целью обеспечения общественного порядка и сокращения числа правонарушений со стороны водителей мопедов и мотоциклов.

Полиция вновь обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом быть внимательными и строго соблюдать установленные правила.