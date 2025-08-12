В ДТП в Билясуваре: погибли отец и дочь, трое пострадали

В Билясуварском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано на билясуварском участке старой автодороги Алят-Астара.

В результате столкновения легковых автомобилей "Мерседес" и "ВАЗ 21015" погибли девочка 2025 года рождения и ее отец. Еще трое человек пострадали.

У пострадавших 1961, 1975 и 1996 годов рождения диагностированы ушибы, переломы и тупые травмы различных частей тела.

Лицам 1961 и 1975 годов рождения была оказана необходимая медицинская помощь, и в связи с удовлетворительным состоянием они были отпущены домой на амбулаторное лечение.

Пациент 1996 года рождения с травмами средней степени тяжести продолжает лечение в хирургическом отделении.