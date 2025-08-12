В Турции предложили отказаться от шведского стола

Власти Турции обсуждают возможность замены формата "шведский стол" в отелях и ресторанах на фоне борьбы с пищевыми отходами. Об этом сообщает газета Sabah, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике администрации президента Турции готовит доклад по этому вопросу, чтобы представить его главе республики Реджепу Тайипу Эрдогану. В дальнейшем документ представят профильным учреждениям.

Если инициатива дойдет до парламента, то могут быть приняты несколько законодательных мер. Например, система "все включено" (all inclusive) в гостиницах может быть заменена форматом "а-ля карт" (à la carte), при которой посетитель заказывает столько блюд, сколько сможет съесть.

По данным фонда по предотвращению расточительства, в Турции ежегодно выбрасывают около 23 млн тонн продуктов, причем 35% из них не используют даже при приготовлении еды.