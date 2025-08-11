Эта европейская страна готовит крупнейший военный парад в истории

Польская армия готова к крупнейшему в своей истории параду по случаю Дня Войска Польского. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. Глава Минобороны присутствовал на репетиции перед парадом, запланированным на пятницу, 15 августа.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на польские СМИ, День Войска Польского отмечается в память о Варшавской битве, которая состоялась в августе 1920 года между Красной Армией и Войском Польским во время советско-польской войны, передает Day.Az.

"Это день, когда мы празднуем победу, а в нашей истории много примеров мученичества", - подчеркнул Владислав Косиняк-Камыш. Он добавил, что это не только историческая память, но и ориентир на будущее, поскольку угроза всегда исходит с одной и той же стороны.

"Было ли это империей, Советским Союзом или нынешней Российской Федерацией - методы всегда одинаковы. Тем более важно показать нашу силу", - сказал вице-премьер.

Парад состоится одновременно в Варшаве и на полуострове Хель, где свои навыки продемонстрирует Военно-морской флот.

В шествии примут участие около трехсот единиц техники, четыре тысячи военнослужащих, 50 летательных аппаратов и 20 кораблей.

15 августа также будут присутствовать почти сто военнослужащих из союзных армий и структур: из США, Великобритании, Франции и Румынии, а также представители Многонациональной дивизии "Северо-Восток" и Еврокорпуса.