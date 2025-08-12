https://news.day.az/world/1773575.html Лесные пожары в Черногории достигли побережья - ВИДЕО Лесные пожары в Черногории достигли побережья и уже угрожают популярным туристическим зонам Адриатического моря. Как передает Day.Az, ряд населенных пунктов остался без электричества, руководство страны запросило помощь у Сербии, которая приняла решение направить в Черногорию вертолеты Ка-32, оборудованные для борьбы с огнем.
Лесные пожары в Черногории достигли побережья - ВИДЕО
Лесные пожары в Черногории достигли побережья и уже угрожают популярным туристическим зонам Адриатического моря.
Как передает Day.Az, ряд населенных пунктов остался без электричества, руководство страны запросило помощь у Сербии, которая приняла решение направить в Черногорию вертолеты Ка-32, оборудованные для борьбы с огнем.
Представляем вашему вниманию кадры пожара:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре