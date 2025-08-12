Лесные пожары в Черногории достигли побережья

Лесные пожары в Черногории достигли побережья и уже угрожают популярным туристическим зонам Адриатического моря.

Как передает Day.Az, ряд населенных пунктов остался без электричества, руководство страны запросило помощь у Сербии, которая приняла решение направить в Черногорию вертолеты Ка-32, оборудованные для борьбы с огнем.

Представляем вашему вниманию кадры пожара: