Лесные пожары в Черногории достигли побережья - ВИДЕО

Лесные пожары в Черногории достигли побережья и уже угрожают популярным туристическим зонам Адриатического моря. Как передает Day.Az, ряд населенных пунктов остался без электричества, руководство страны запросило помощь у Сербии, которая приняла решение направить в Черногорию вертолеты Ка-32, оборудованные для борьбы с огнем.