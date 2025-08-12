В Китае представили MacBook со встроенным iPad

Китайский инженер Шу Чан представил проект iPadBook - гибридное устройство, сочетающее функциональность macOS и iPadOS. Гаджет получил возможность переключения между двумя операционными системами Apple, сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Устройство основано на ноутбуке MacBook Air с чипом Apple M1 с модифицированным корпусом: вместо штатного дисплея установлен напечатанный на 3D-принтере шарнирный механизм с двенадцатью магнитами для крепления iPad Pro. При подключении планшет функционирует как сенсорный экран ноутбука с поддержкой Apple Pencil, а при отсоединении - как полноценный iPad Pro на базе чипа M4.

По оценке издания The Verge, несмотря на то что подключенный планшет уже по ширине, чем корпус MacBook Air, уровень исполнения проекта близок к фирменным стандартам Apple.

Такое решение позволило инженеру использовать планшет в привычном режиме на iPadOS и при необходимости подключать его к ноутбуку в качестве беспроводного дисплея. То есть технически в iPad не установлена операционная система macOS - система просто транслируется с ноутбука на экран планшета.