В Чанаккале продолжаются природные пожары - ВИДЕО

В Чанаккале продолжаются природные пожары. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Из-за сильного ветра природные пожары не получается взять под контроль, всё больше людей лишаются жилья и имущества. Представляем вашему вниманию данное видео: