В Чанаккале продолжаются природные пожары - ВИДЕО
В Чанаккале продолжаются природные пожары.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Из-за сильного ветра природные пожары не получается взять под контроль, всё больше людей лишаются жилья и имущества.
Представляем вашему вниманию данное видео:
