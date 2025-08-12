В Чанаккале продолжаются природные пожары

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Из-за сильного ветра природные пожары не получается взять под контроль, всё больше людей лишаются жилья и имущества.

