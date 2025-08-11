Samsung объяснила главный недостаток умных часов

В Samsung рассказали, почему современные умные часы так мало работают на одном заряде аккумулятора. Об этом сообщает корейское издание Sisa Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Во время пресс-конференции журналисты задали руководству компании вопросы о фирменных гаджетах. Так, сотрудников Samsung спросили, почему их умные часы Galaxy Watch так мало работают на одной зарядке батареи. В ответ в компании заявили, что носимые устройства быстрее разряжаются главным образом из-за того, что имеют высокую производительность.

В качестве примера журналисты привели часы китайских брендов, которые могут работать без зарядки несколько недель. В Samsung объяснили, что китайские конкуренты используют энергосберегающие чипы, которые отличаются низкой производительностью. В Samsung же выбрали мощное оборудование, которое усиленно потребляет энергию.

Так, в Galaxy Watch 8 есть сенсоры для расчета индекса антиоксидантов, который учитывает количество каротиноидов. Этот показатель помогает диагностировать онкологические заболевания. Также умные часы Samsung умеют измерять нагрузку на сердце и сосуды и уровень стресса. Представитель корпорации Чхве Чон Мин заметил, что инженеры компании работали над этой технологией больше пяти лет.