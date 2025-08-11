https://news.day.az/politics/1773497.html Баку и Ереван отказались от международных правовых претензий друг к другу – проект мирного договора Баку и Ереван отказались от международных правовых претензий друг к другу. Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом, в частности, говорится в тексте мирного соглашения между Баку и Ереваном, распространенном сегодня МИД Азербайджана. Новость обновляется
С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
