Эрдоган о мирном соглашении между Баку и Ереваном
"Соглашение, достигнутое между Азербайджаном и Арменией в США, является историческим шагом на пути к устойчивому миру".
Как передает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Президент Турции отметил, что в субботу провел телефонный разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым: "С освобождением Карабаха после 30-летней оккупации в нашем регионе начался новый этап. Соглашение, подписанное в Вашингтоне 8 августа, является историческим шагом на пути к устойчивому миру на Южном Кавказе.
Отрадно и устранение санкций против Азербайджана.
Турция всегда будет рядом с Азербайджаном".
Он напомнил, что провел телефонный разговор также с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и обсудил разблокировку коммуникаций в регионе, а также условия открытия турецко-армянской границы.
