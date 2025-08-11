Эрдоган о мирном соглашении между Баку и Ереваном

"Соглашение, достигнутое между Азербайджаном и Арменией в США, является историческим шагом на пути к устойчивому миру".

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции отметил, что в субботу провел телефонный разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым: "С освобождением Карабаха после 30-летней оккупации в нашем регионе начался новый этап. Соглашение, подписанное в Вашингтоне 8 августа, является историческим шагом на пути к устойчивому миру на Южном Кавказе.

Отрадно и устранение санкций против Азербайджана.

Турция всегда будет рядом с Азербайджаном".

Он напомнил, что провел телефонный разговор также с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и обсудил разблокировку коммуникаций в регионе, а также условия открытия турецко-армянской границы.