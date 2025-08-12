Азербайджан подтвердил приверженность партнерству с НАТО

Азербайджан подтверждает приверженность развитию партнерства с НАТО.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в публикации представительства страны при Альянсе в социальной сети X.

"Азербайджан твердо намерен вносить вклад в обеспечение международного мира и безопасности в рамках программы "Партнерство ради мира"", - отмечается в сообщении.

В публикации также выражена благодарность помощнику генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борису Руге за поздравления в связи с соглашениями, достигнутыми между Азербайджаном и Арменией 8 августа в Вашингтоне.

Отмечается, что сегодня Борис Руге встретился с представителями Азербайджана и Армении при НАТО, с которыми обсудил итоги переговоров лидеров двух стран, состоявшихся в Вашингтоне.