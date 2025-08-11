Пашинян проинформировал Путина о встрече в Вашингтоне

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Кремль, Владимир Путин рассказал об итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и о подготовке к встрече с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске.

Премьер-министр Армении приветствовал шаги, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса.

Пашинян подробно проинформировал Путина о результатах встречи с Президентом США Дональдом Трампом и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа. Также президент РФ отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку.

Путин в разговоре с Пашиняном подтвердил готовность РФ содействовать трехсторонним договоренностям нормализации отношений Еревана и Баку. Лидеры обсудили вопросы двусторонней повестки с акцентом на развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и взаимодействия в ЕАЭС.