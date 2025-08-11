В Азербайджане начался выбор специальностей для поступления в вузы

В Азербайджане начался выбор специальностей для поступления в высшие учебные заведения.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Выбор специальностей по всем группам специальностей в 2025 году проводится с 11 по 19 августа до 23:59 посредством Интернета

Суббакалавры также должны принять участие в выборе специальностей.

С 11 по 19 августа 2025 года до 23:59 они должны внести коды желаемых специальностей в "Электронное заявление на выбор специальности" и подтвердить его.