В Азербайджане начался выбор специальностей для поступления в вузы

В Азербайджане начался выбор специальностей для поступления в высшие учебные заведения. Об этом Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ). Выбор специальностей по всем группам специальностей в 2025 году проводится с 11 по 19 августа до 23:59 посредством Интернета
Суббакалавры также должны принять участие в выборе специальностей.
С 11 по 19 августа 2025 года до 23:59 они должны внести коды желаемых специальностей в "Электронное заявление на выбор специальности" и подтвердить его.
