Автор: Мехти Ахмедзаде

С распадом Советского Союза многие государства постсоветского пространства получили шанс на самостоятельное развитие и построение равноправных отношений с соседями. Однако для России этот процесс стал болезненным - она стремилась сохранить контроль над бывшими республиками, используя политическое давление, экономические рычаги и силовые методы. За прошедшие десятилетия подобная политика не раз проявлялась в виде войн, вмешательства во внутренние дела и прямых атак на суверенитет других стран. Сегодня, наблюдая за событиями в Украине, мы видим, что враждебный курс Москвы затронул и Азербайджан, став частью ее агрессивной стратегии в регионе.

Одним из самых показательных примеров этого курса стало целенаправленное повреждение нефтепроводной системы в направлении украинской Одессы, по которой идет и азербайджанская нефть. Этот маршрут имеет ключевое значение не только для экономики Украины, но и для энергетических интересов Азербайджана, обеспечивая стабильный экспорт на европейские рынки. Удары по таким объектам невозможно объяснить военными нуждами или случайностью: они создают угрозу долгосрочным контрактам и подрывают доверие к надежности транспортных коридоров, в которые вложены миллиарды долларов. Для России это удобный способ попытаться оказать давление на Азербайджан.

Удар по энергетической инфраструктуре оказался не единственным сигналом, что Москва рассматривает азербайджанские объекты за пределами страны как допустимые цели. Ранее уже имели место инциденты, которые трудно воспринимать иначе как сознательные провокации. Ракетный удар в направлении посольства Азербайджана в Украине стал тревожным прецедентом, ведь неприкосновенность дипломатических представительств - один из базовых принципов международных отношений. Но на этом всё не закончилось: спустя время ракета упала рядом с офисом SOCAR. Случайность здесь уже исключена.

Последовательность этих эпизодов не оставляет сомнений в их системном характере. Мы видим не разрозненные случаи, а выстроенную линию поведения, в которой удары по дипломатическим и коммерческим объектам пытаются использовать как инструмент политического давления. Москва демонстрирует, что готова целенаправленно подрывать деятельность Азербайджана за рубежом, создавая угрозу его сотрудникам, имуществу и репутации. Такой подход говорит об откровенно враждебном настроении.

Враждебные шаги России в отношении Азербайджана проявлялись и в других ситуациях, далеко за пределами зоны конфликта. Уничтожение азербайджанского самолета стало одним из наиболее резонансных эпизодов, нанеся прямой урон и вызвав справедливое возмущение в нашей стране. Не менее показательными были события в Екатеринбурге, где под ударом оказались граждане нашей страны. Эти случаи ясно демонстрируют, что речь идет не о разовых актах агрессии, а о продуманной политике, применяемой в самых разных формах и на разных географических площадках, с одной и той же, вышеупомянутой целью.

Поэтому действия, которые Россия творит против братского украинского народа, не могут вызывать удивления. История её действий в отношении других стран и народов изобилует примерами жестокости, пренебрежения к человеческим жизням и международному праву. От Чечни до Грузии, от Молдовы до Украины - везде, где Москва видит угрозу своим амбициям или желание государств выйти из орбиты её влияния, она отвечает силой, разрушениями и насилием. В этом ряду нынешние атаки на интересы Азербайджана выглядят как логичное продолжение давно отработанной практики.

Кроме того, позорное положение, в котором сегодня оказалась Россия, лишь закрепляет её репутацию агрессора. После Армении она стала вторым государством-оккупантом на постсоветском пространстве, что уже невозможно скрыть ни пропагандой, ни дипломатическими манёврами. Этот статус не только изолирует Москву от значительной части международного сообщества, но и ускоряет процесс утраты её влияния в регионе, где всё больше стран открыто заявляют о недоверии.

Собственно поэтому постсоветское пространство всё заметнее отворачивается от России, и этот процесс уже стал необратимым. Годовщина войны против Грузии служит болезненным напоминанием для многих государств региона о том, что соседство с Москвой несёт постоянный риск агрессии. Этот опыт укрепляет стремление стран укреплять собственную безопасность и искать новых партнёров, выходя из-под политической и военной зависимости от Кремля.

Параллельно рушится и тот инструмент, на который Москва долгие годы делала ставку для удержания бывших республик в своей орбите, - Содружество Независимых Государств. Организация стремительно теряет смысл и влияние: Молдова уже официально покинула её, а Азербайджан перестал участвовать в её мероприятиях. Формальные структуры СНГ существуют, но их заседания всё чаще проходят без ключевых участников, что превращает этот формат в пустую оболочку, лишённую реального политического веса.

Характерным подтверждением этого стало недавнее отсутствие вице-премьера Якуба Эйюбова на заседании Экономического совета СНГ. Такой шаг стал не просто жестом политического протеста, но и чётким сигналом о том, что Азербайджан больше не намерен поддерживать видимость заинтересованности в работе организации, потерявшей всякое значение.

Всё это подводит к очевидному выводу: Россия должна отказаться от своей хищнической политики и пересмотреть подход к соседним государствам. В отношении Азербайджана это означает выполнение его справедливых требований, уважение суверенитета и прекращение целенаправленных действий, наносящих ущерб его интересам. Кроме того, давно пора признать вину за сбитый самолет. Любая попытка продолжать старую линию поведения лишь ускорит процесс изоляции Москвы и окончательного краха её влияния на постсоветском пространстве.

Так что Россия сегодня оказалась на перепутье - либо она осознает последствия собственных действий и попытается вернуть утраченные позиции через уважение к соседям, либо окончательно закрепит за собой образ государства-изгоя. Мир меняется, и всё больше стран делают ставку на взаимовыгодное сотрудничество, а не на угрозы и силовое давление. Все, что делает Азербайджан - это отстаивает свои интересы. И чем дольше Москва будет игнорировать эту реальность, тем меньше у неё останется шансов изменить своё изолированное будущее.