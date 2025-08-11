Европарламент назвал договоренности в Вашингтоне прорывом в отношениях Баку и Еревана

11 августа представители Европарламента выступили с совместным заявлением, в котором высоко оценили достигнутый в Вашингтоне прогресс в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az, евродепутаты, в частности, подчеркнули, что политическая договоренность об открытии транспортного сообщения между странами на основе уважения суверенитета и территориальной целостности является крупным прорывом. Они приветствовали готовность Вашингтона инвестировать в проект коридора через территорию Армении. По мнению парламентариев, реализация этого плана позволит Южному Кавказу раскрыть свой экономический потенциал и стать центром торговли в интересах всего региона.

В заявлении отдельно указано на важность конструктивной роли Турции, которая, по мнению авторов, должна ответить взаимностью на готовность Еревана нормализовать отношения и открыть границу.

Европарламентарии также приветствовали приверженность сторон принципам Устава ООН и Алматинской декларации 1991 года.

В документе отмечено, что ЕС готов и далее активно поддерживать процесс нормализации, считая его важным не только для стабильности и процветания Южного Кавказа.