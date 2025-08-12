https://news.day.az/world/1773578.html В Молдове обрушилась детская карусель - ВИДЕО В молдавском селе Костешты во время празднования Дня диаспоры обрушилась детская карусель. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В результате инцидента семеро несовершеннолетних получили травмы, пятеро из них госпитализированы. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Молдове обрушилась детская карусель - ВИДЕО
В молдавском селе Костешты во время празднования Дня диаспоры обрушилась детская карусель.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В результате инцидента семеро несовершеннолетних получили травмы, пятеро из них госпитализированы.
Представляем вашему вниманию данное видео:
