В Молдове обрушилась детская карусель

В молдавском селе Костешты во время празднования Дня диаспоры обрушилась детская карусель.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В результате инцидента семеро несовершеннолетних получили травмы, пятеро из них госпитализированы.

Представляем вашему вниманию данное видео: