В США взорвались 2 самолета

В городе Калиспелл (штат Монтана, США) на взлетно-посадочной полосе столкнулись два самолета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в результате они взорвались, сообщает Telegram-канал Shot.

На месте происшествия начался сильный пожар. На опубликованных кадрах виден большой столб черного дыма, поднимающийся в воздух. "Точное число погибших пока неизвестно", - говорится в сообщении. Другие подробности не приводятся.

Отмечается, что на место происшествия уже направляются экстренные службы.