https://news.day.az/world/1773552.html В США взорвались 2 самолета - ВИДЕО В городе Калиспелл (штат Монтана, США) на взлетно-посадочной полосе столкнулись два самолета. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в результате они взорвались, сообщает Telegram-канал Shot. На месте происшествия начался сильный пожар.
В США взорвались 2 самолета - ВИДЕО
В городе Калиспелл (штат Монтана, США) на взлетно-посадочной полосе столкнулись два самолета.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в результате они взорвались, сообщает Telegram-канал Shot.
На месте происшествия начался сильный пожар. На опубликованных кадрах виден большой столб черного дыма, поднимающийся в воздух. "Точное число погибших пока неизвестно", - говорится в сообщении. Другие подробности не приводятся.
Отмечается, что на место происшествия уже направляются экстренные службы.
