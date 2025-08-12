https://news.day.az/politics/1773781.html Дональд Трамп поделился кадрами со встречи с Президентом Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном - ВИДЕО Президент США Дональд Трамп поделился на своей странице в Instagram кадрами со встречи с Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном. Day.Az представляет те кадры:
Президент США Дональд Трамп поделился на своей странице в Instagram кадрами со встречи с Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном в Белом доме.
Day.Az представляет вниманию читателей эти кадры:
