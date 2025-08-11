https://news.day.az/society/1773387.html Названо количество мин, обезвреженных за неделю в Карабахе Обнародована еженедельная информация (04.08.2025 - 10.08.2025) об операциях, выполняемых структурами, привлеченными к разминированию на освобожденных территориях Азербайджана.
Обнародована еженедельная информация (04.08.2025 - 10.08.2025) об операциях, выполняемых структурами, привлеченными к разминированию на освобожденных территориях Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ANAMA, в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Фузули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Джабраиле, Губадлы и Зангилане обнаружены 48 противопехотных мин, 95 противотанковых мин и 977 неразорвавшихся боеприпасов.
От мин и НРБ очищено 1504 гектара территории.
