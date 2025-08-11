https://news.day.az/politics/1773480.html Азербайджан и Армения обратились к генсеку ОБСЕ в связи с роспуском Минской группы Азербайджан и Армения обратились к генсеку ОБСЕ в связи с роспуском Минской группы, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана. Новость обновляется
Азербайджан и Армения обратились к генсеку ОБСЕ в связи с роспуском Минской группы
Азербайджан и Армения обратились к генсеку ОБСЕ в связи с роспуском Минской группы, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре