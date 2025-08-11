Трамп рассказал о результатах недавно пройденного когнитивного теста

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что недавно сдал когнитивный тест на "отлично" и призвал оппонентов из демократической партии пройти его тоже, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Каждого из этих политических интриганов следует заставить пройти когнитивный экзамен, очень похожий на тот, который я недавно проходил во время медосмотра в нашем замечательном военном госпитале в Вашингтоне, округ Колумбия", - говорится в сообщении.

По словам Трампа, сам он впечатлил врачей "отличным" результатом. Американский лидер также отметил, что его противники не справились бы с этим тестом, продемонстрировав "зрелищную глупость и некомпетентность".