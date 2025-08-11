В Австралии в водопроводе обнаружили амебу, поедающую мозг, пишет ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В питьевой воде на юго-западе графства Квинсленд обнаружена опасная амеба Naegleria fowleri, вызывающая опасное заболевание мозга. Об этом сообщил совет графства Мурве, выпустивший уведомление об угрозе общественному здоровью.

По данным властей, амеба была выявлена в системе водоснабжения городов Шарлевиль и Аугателла. Опасный микроорганизм встречается в природе в неочищенной пресной воде и почве при температуре от +25 до +40 °C. Заражение возможно только при попадании воды в нос - например, во время купания или умывания. Питье и использование воды для готовки или стирки не представляют опасности.

Симптомы развиваются в течение недели и включают высокую температуру, сильную головную боль, ригидность шеи, спутанность сознания, сонливость, боль в горле, тошноту, рвоту, галлюцинации, нарушение вкуса и обоняния, а также судороги.

Исполнительный директор совета графства Мурве Брюс Скотт призвал жителей сохранять спокойствие и следовать рекомендациям властей. Представитель здравоохранения Квинсленда подчеркнул, что городская вода безопасна для питья, однако следует избегать попадания ее в нос.

Министерство здравоохранения рекомендовало не купаться в бассейне с городской водой, не использовать ее для промывания носа и контролировать поведение детей во время водных процедур.