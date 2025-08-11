Обнародованы показатели инфляции в Азербайджане

В июле 2025 года индекс потребительских цен в Азербайджане по сравнению с июлем 2024 года составил 105%, в том числе по продуктам питания, алкогольным напиткам и табачным изделиям - 106,2%, по непродовольственным товарам - 102,1%, по платным услугам, оказанным населению, - 105,6%.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

В июле 2025 года индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,9%, а за январь-июль - 105,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.