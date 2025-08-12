Двое азербайджанских судей повысили международную категорию

Азербайджанское судейство в борьбе продолжает добиваться успехов на международной арене.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, представители нашей страны Кенан Гаджиалиев и Севиндж Юсибова, работавшие на чемпионате Европы среди спортсменов до 15 лет, проходившем с 25 по 28 июня в Каорле (Италия), успешно сдали экзамены Всемирной федерации борьбы (UWW).

По результатам экзаменов им была присвоена международная судейская категория второго уровня.

Отметим, что с повышением Кенана Гаджиалиева и Севиндж Юсибовой общее число азербайджанских судей второй категории достигло восьми.