Европа захотела снизить свою зависимость от НАСА

Европа должна снизить свою зависимость от НАСА в космических программах. Об этом газете Financial Times (FT) заявил генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам руководителя, резкое сокращение бюджета НАСА, которое затрагивает совместные с ЕКА программы, является тревожным звонком для Европейского союза. "В некоторых областях мы слишком уязвимы с точки зрения зависимости", - сказал глава организации.

Ашбахер подчеркнул, что большая часть программ ЕКА не зависит от НАСА, однако имеется ряд ключевых технологий, где важно сотрудничество с США, в частности, по проектам лунной станции Gateway и, в более широком смысле, лунной программы Artemis.