На границе между Азербайджаном и Арменией не будет сил третьих стран - проект мирного договора

На границе между Азербайджаном и Арменией не будет сил третьих стран. Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом, в частности, говорится в тексте мирного соглашения между Баку и Ереваном, распространенном сегодня МИД Азербайджана. "Стороны не будут размещать вдоль своей общей границы силы каких-либо третьих сторон.
"Стороны не будут размещать вдоль своей общей границы силы каких-либо третьих сторон. До завершения процесса делимитации и последующей демаркации своей общей границы Стороны будут осуществлять взаимно согласованные меры в области безопасности и укрепления доверия, включая меры в военной сфере, с целью обеспечения безопасности и стабильности в приграничных районах", - говорится в тексте мирного соглашения.
