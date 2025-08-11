https://news.day.az/sport/1773354.html "Араз-Нахчыван" подписал бразильца "Араз-Нахчыван" оформил переход бразильского футзалиста. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба. "Араз-Нахчыван" подписал контракт с опытным игроком Яном Перуццо. Отметим, что его последней командой был бразильский "Сан-Мигель".
"Араз-Нахчыван" подписал бразильца
"Араз-Нахчыван" оформил переход бразильского футзалиста.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.
"Араз-Нахчыван" подписал контракт с опытным игроком Яном Перуццо.
Отметим, что его последней командой был бразильский "Сан-Мигель".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре