"Араз-Нахчыван" подписал бразильца

"Араз-Нахчыван" оформил переход бразильского футзалиста.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Араз-Нахчыван" подписал контракт с опытным игроком Яном Перуццо.

Отметим, что его последней командой был бразильский "Сан-Мигель".