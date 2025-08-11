В Стокгольме состоялось мероприятие, посвященное подписанию лидерами Азербайджана и Армении исторического документа о мире

В связи с подписанием исторического документа о мире на встрече лидеров Азербайджана и Армении, состоявшейся в Вашингтоне, в столице Швеции Стокгольме было организовано мероприятие под открытым небом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии, организованном Шведско-азербайджанской ассоциацией SAF, приняли участие около 30 участников. Среди них были азербайджанцы, турки и шведы.

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна Азербайджана. Председатель SAF Севда Дадашева в своем вступительном слове поблагодарила Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, нашу победоносную армию, пожелала исцеления нашим гази. Участники мероприятия почтили память шехидов.

Она отметила, что подписанная в Белом доме Совместная декларация является одним из важных шагов на пути к миру на Южном Кавказе.

Представитель в Швеции Координационного совета Государственного комитета по работе с диаспорой Айда Амир Хашими отметила, что совместное празднование этой прекрасной победы является источником большой гордости и радости для каждого азербайджанца.

"В результате дальновидной политики нашего Верховного главнокомандующего Азербайджанская Республика, предотвратив многолетнюю оккупационную агрессию, восстановила территориальную целостность и победила за дипломатическим столом. Наряду с этим азербайджанцы мира, живущие за пределами страны, особенно южные азербайджанцы, утверждают, что видят нашего Президента Ильхама Алиева как единственного лидера 50 миллионов азербайджанцев", - отметила она.

Затем выступил представитель Шведского королевского общества Стефан Холмстрем. Он заявил, что посмотрев по по телевизору встречу в Белом доме, он убедился в том, что процесс принесет хорошие результаты.