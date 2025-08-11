Владимир Фекете награжден орденом "Достлуг".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За заслуги в укреплении дружественных связей и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Святым Престолом наградить Владимира Фекете орденом "Достлуг"", - говорится в распоряжении.