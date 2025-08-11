https://news.day.az/officialchronicle/1773415.html Владимир Фекете награжден орденом "Достлуг" - Распоряжение Владимир Фекете награжден орденом "Достлуг". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим. "Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Владимир Фекете награжден орденом "Достлуг" - Распоряжение
Владимир Фекете награжден орденом "Достлуг".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За заслуги в укреплении дружественных связей и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Святым Престолом наградить Владимира Фекете орденом "Достлуг"", - говорится в распоряжении.
