"Нефтчи" хочет подписать защитника румынской команды
Стало известно имя еще одного футболиста, которым интересуется азербайджанская футбольная команда "Нефтчи".
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, "черно-белые" намерены пополнить состав Тибериу Чапушу, выступающим за румынский "Германштадт".
Представитель столицы, желающий усилить линию обороны, свяжется с румынским защитником. Переговоры начнутся в ближайшее время.
Отметим, что контракт 27-летнего футболиста с "Германштадтом" рассчитан до лета 2026 года.
