"Нефтчи" хочет подписать защитника румынской команды

Стало известно имя еще одного футболиста, которым интересуется азербайджанская футбольная команда "Нефтчи".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, "черно-белые" намерены пополнить состав Тибериу Чапушу, выступающим за румынский "Германштадт".

Представитель столицы, желающий усилить линию обороны, свяжется с румынским защитником. Переговоры начнутся в ближайшее время.

Отметим, что контракт 27-летнего футболиста с "Германштадтом" рассчитан до лета 2026 года.