Apple поднимет цену iPhone

Согласно прогнозам аналитиков инвестиционного банка Jefferies, стартовая цена будущих iPhone 17 Pro и 17 Pro Max может вырасти на $50. Основными причинами такого повышения называются растущие затраты на компоненты и введенные пошлины на товары из Китая. Об этом сообщает издание Macworld, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Потенциальное увеличение стоимости связано с необходимостью компенсировать производственные издержки и тарифы, введенные ранее, которые, по мнению экспертов, продолжают влиять на ценообразование. Отмечается, что в прогноз пока не включены возможные дополнительные затраты, связанные с новыми пошлинами в Индии.

На фоне этих экономических факторов Apple активно развивает свои инициативы в области искусственного интеллекта (ИИ). Генеральный директор Тим Кук в недавнем разговоре с аналитиками отметил, что компания добилась "хорошего прогресса в создании более персонализированной Siri". Старший вице-президент по разработке программного обеспечения Крейг Федериги на внутреннем совещании сотрудников заявил, что Apple готова представить "гораздо большее обновление" Siri, чем планировалось изначально.

Кук также подтвердил готовность Apple к сделкам по слиянию и поглощению (M&A), которые могут ускорить разработку в сфере ИИ.

Кроме того, Тим Кук выразил большой энтузиазм по поводу предстоящих продуктовых разработок, назвав будущую линейку "удивительной".