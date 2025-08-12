Помощника военного атташе Казахстана арестовали в Польше

Помощника военного атташе посольства Казахстана в Украине задержали в польской столице, Варшаве, по подозрению в шпионаже.

Как передает Day.Az, об этом сообщило госагентство "Казинформ", ссылаясь на источник.

"По информации, поступившей в редакцию, задержанный является помощником военного атташе посольства Казахстана в Украине. Арест произведен польскими правоохранительными органами в рамках расследования дела, которое связано с деятельностью, квалифицируемой как шпионаж", - отмечается в статье.