https://news.day.az/world/1773561.html Помощника военного атташе Казахстана арестовали в Польше Помощника военного атташе посольства Казахстана в Украине задержали в польской столице, Варшаве, по подозрению в шпионаже. Как передает Day.Az, об этом сообщило госагентство "Казинформ", ссылаясь на источник. "По информации, поступившей в редакцию, задержанный является помощником военного атташе посольства Казахстана в Украине.
Помощника военного атташе Казахстана арестовали в Польше
Помощника военного атташе посольства Казахстана в Украине задержали в польской столице, Варшаве, по подозрению в шпионаже.
Как передает Day.Az, об этом сообщило госагентство "Казинформ", ссылаясь на источник.
"По информации, поступившей в редакцию, задержанный является помощником военного атташе посольства Казахстана в Украине. Арест произведен польскими правоохранительными органами в рамках расследования дела, которое связано с деятельностью, квалифицируемой как шпионаж", - отмечается в статье.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре