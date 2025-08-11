О Зангезурском коридоре и Нобелевской премии мира для Президента США Дональда Трампа

Автор: Акпер Гасанов

Начну с констатации очевидного - Азербайджан неоднократно демонстрировал всему миру, что умеет решать сложнейшие геополитические задачи, отстаивая национальные интересы и добиваясь реализации масштабных стратегических проектов. Тут стоит вспомнить и про проект Баку-Тбилиси-Джейхан и про проект Баку-Тбилиси-Карс. Вспоминать тут есть о чем и очень долго.

И, безусловно, еще одним из таких проектов по праву считается Зангезурский коридор - транспортно-коммуникационный маршрут, который способен коренным образом изменить экономическую и политическую карту Южного Кавказа. Иначе этот проект именует "Путь Трампа" (TRİPP), по имени действующего президента США, который сыграл свою важную роль в его реализации.

Сегодня можно с уверенностью сказать: Азербайджан выполнил всю необходимую работу для запуска Зангезурского коридора. Построена современная инфраструктура на своей территории, созданы железнодорожные и автотранспортные узлы, обеспечена безопасность. Осталось лишь согласовать последние детали с соседними странами. Мяч, в этом плане, на стороне Армении.

При этом, как отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, название коридора - вопрос второстепенный.

"Как он будет называться - не так важно. Главное, что его реализация отвечает интересам Азербайджана и всего региона", - заявил глава нашего государства.

И это - сущая правда. Действительно же, Азербайджан получит новые логистические возможности для экспорта и транзита товаров в Европу и Азию.

Кроме того, именно наша страна станет ключевым звеном Евразийского транспортного коридора. Да и в целом, страны Южного Кавказа, включая Армению, получат доступ к новым рынкам, что приведёт к экономической взаимозависимости и снижению конфликтного потенциала. Также отмечу, что инфраструктурная стабильность сделает регион более привлекательным для глобальных инвесторов.

Все это стало возможным благодаря блестяще продуманной и реализованной стратегии Президента Ильхама Алиева. При этом, важно отметить и особую роль действующего главы американского государства Дональда Трампа. По словам главы нашего государства, именно Трамп сыграл ключевую роль в сближении позиций Баку и Еревана. Именно при его посредничестве в Вашингтоне была подписана историческая декларация о мире, открывшая путь к долгожданной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Напомню, что в ходе церемонии подписания этого исторического документа, Президент Ильхам Алиев заявил:

"Азербайджан и Армения вместе выдвинут Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Это станет символом того, что даже давние противники могут найти общий язык ради будущего своих народов".

Эти слова были встречены согласием со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

И это не удивительно. Ведь в современном мире мало лидеров, которые могут не только говорить о мире, но и реально добиваться его установления. Трамп, сыгравший ключевую роль в мирных договоренностях между Баку и Ереваном, доказал, что даже сложнейшие конфликты можно решать дипломатическим путем. Он остановил эскалацию в одном из самых конфликтных регионов мира. Он создал условия для запуска Зангезурского коридора (TRİPP).

Он показал пример того, как личная дипломатия и политическая воля могут изменить ход истории. Именно поэтому сегодня в общественном мнении все чаще звучит мысль о том, что Дональд Трамп заслуживает Нобелевской премии мира. Идея, высказанная Президентом Ильхамом Алиевым и поддержанная Николом Пашиняном, способна стать историческим прецедентом, когда два бывших противника вместе представят мировому сообществу лидера, сумевшего их примирить. При этом, у Трампа есть еще много времени в запасе, чтобы продемонстрировать свои таланты миротворца и для завершения иных, глобальных военных конфликтов.