Члены Международного центра Низами Гянджеви направили поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Члены Международного центра Низами Гянджеви направили Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
От имени членов Международного центра Низами Гянджеви выражаем Вам самые искренние поздравления по случаю подписания в Соединенных Штатах Америки при свидетельстве Президента Дональда Трампа Совместной декларации, в которой Азербайджан сыграл ключевую роль.
Это историческое достижение является не только триумфом дипломатии и государственного мастерства, но и доказательством превосходства разума над разногласиями.
Оно является решающим шагом на пути к обеспечению прочного мира в Кавказском регионе и запомнится как веха в деле укрепления стабильности, сотрудничества и процветания всех народов региона. Мы также верим, что этот мир достигнет всех мест, где семьи, дети и общины по-прежнему страдают.
Мы особо подчеркиваем личный и решающий вклад в успешное завершение этого процесса, внесенный Вашим превосходительством, продемонстрировавшим дальновидность, непоколебимую преданность и твердую приверженность делу укрепления взаимопонимания и конструктивного диалога между народами.
Международный центр Низами Гянджеви с гордостью наблюдает за растущей ролью Азербайджана как надежного и уважаемого партнера в глобальных усилиях по установлению мира и по-прежнему готов поддерживать инициативы, которые наводят мосты между народами и культурами в духе наших общих ценностей.
Ваше превосходительство, примите заверения в нашем глубоком уважении и почтении.
Вайра Вике-Фрейберга
сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, Президент Латвийской Республики в 1999-2007 годах
Исмаил Серагельдин
сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, вице-президент Всемирного банка в 1992-2000 годах
Росен Плевнелиев
Президент Болгарии в 2012-2017 годах
Златко Лагумджия
премьер-министр Боснии и Герцеговины в 2001-2002 годах
Эка Ткешелашвили
заместитель премьер-министра Грузии в 2010-2012 годах
Иво Йосипович
Президент Хорватии в 2010-2015 годах
Чаба Кереши
председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Младен Иванич
председатель Президиума Боснии и Герцеговины в 2014-2015 годах, 2016-2017 годах
Волкан Бозкыр
председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Вук Еремич
председатель 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Амина Гуриб-Факим
Президент Маврикия в 2015-2018 годах
Петр Стоянов
Президент Болгарии в 1997-2002 годах
Сьюзенн Эллиотт
президент и главный исполнительный директор Национального комитета по вопросам внешней политике Америки
Филип Вуянович
Президент Монтенегро в 2003-2018 годах
Димитрис Аврамопулос
Еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству в 2014-2019 годах
Ив Летерм
премьер-министр Королевства Бельгия в 2008, 2009-2011 годах".
