Баку и Ереван будут обмениваться информацией о судьбе без вести пропавших.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом, в частности, говорится в тексте мирного соглашения между Баку и Ереваном, распространенном сегодня МИД Азербайджана.
С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
