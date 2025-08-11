Трамп прокомментировал соглашение между Азербайджаном и Арменией

Азербайджан и Армения находились в состоянии войны уже 37 лет. Россия пыталась решить этот вопрос, но решили его мы.

Как передает Day.Az, об этом Дональд Трамп сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Этого добились мы", - подчеркнул американский лидер.