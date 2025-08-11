https://news.day.az/world/1773531.html Трамп прокомментировал соглашение между Азербайджаном и Арменией - ВИДЕО Азербайджан и Армения находились в состоянии войны уже 37 лет. Россия пыталась решить этот вопрос, но решили его мы. Как передает Day.Az, об этом Дональд Трамп сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. "Этого добились мы", - подчеркнул американский лидер.
Азербайджан и Армения находились в состоянии войны уже 37 лет. Россия пыталась решить этот вопрос, но решили его мы.
Как передает Day.Az, об этом Дональд Трамп сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
"Этого добились мы", - подчеркнул американский лидер.
