SpaceX выведет на орбиту капсулы с прахом усопших

Компания SpaceX осуществила запуск миссии Transporter 14, в ходе которой на орбиту Земли были выведены несколько десятков космических аппаратов с использованием ракеты-носителя Falcon 9.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, среди малых спутников и различных научных устройств, ракета SpaceX также вывела на орбиту аппарат компании The Exploration Company, который несет необычный груз: внутри находятся капсулы с ДНК или кремированными останками около 150 человек.

Это не односторонний полет, а скорее экскурсия по орбите. Капсулы с останками будут несколько раз облетать Землю, после чего войдут в атмосферу - но не сгорят, а совершат посадку в Тихом океане. Затем сотрудники компании The Exploration Company поднимут капсулы и вернут их клиентам в качестве памятных сувениров.

Помимо этого, в рамках данной миссии на орбиту была отправлена ДНК трехлетнего Маттео Барта, который стал самым молодым европейцем, чья ДНК присутствовала в космосе. ДНК Маттео была отправлена в космос вместе с останками его покойного дедушки, страстного любителя космических исследований.