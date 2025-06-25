Горевшее несколько недель судно с 3 тысячами автомобилей затонуло
Горевшее три недели грузовое судно Morning Midas, на котором было свыше 3 тысяч автомобилей, затонуло в Тихом океане.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на управляющую судном международную компанию Zodiac Maritime.
По его информации, после пожара автовоз был брошен "посреди океана" - примерно в 360 милях. Повреждения Morning Midas, вызванные пожаром, усугубились из-за непогоды.
"В результате судно набрало воду и в конечном итоге затонуло 23 июня", - сказано в сообщении.
3 июня в Тихом океане у берегов Аляски загорелось судно Morning Midas с более чем 3 тыс. автомобилей на борту. На борту корабля находились 22 члена экипажа, которые предпринимали попытки самостоятельно потушить возгорание, но им не удалось справиться с огнем. Береговая охрана США эвакуировала моряков на другое судно.
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