https://news.day.az/world/1763378.html Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании по Газе В вопросе урегулирования конфликта в секторе Газа удалось достичь значительного прогресса. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом Президент США Дональд Трамп заявил в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте на полях саммита альянса. "Я думаю, прогресс есть.
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании по Газе
В вопросе урегулирования конфликта в секторе Газа удалось достичь значительного прогресса.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом Президент США Дональд Трамп заявил в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте на полях саммита альянса.
"Я думаю, прогресс есть. Я думаю, что по ситуации в Газе есть значительный прогресс", - сказал он.
Ранее Трамп обрушился с критикой на крупные американские СМИ.
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