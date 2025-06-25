Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании по Газе

В вопросе урегулирования конфликта в секторе Газа удалось достичь значительного прогресса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом Президент США Дональд Трамп заявил в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте на полях саммита альянса.

"Я думаю, прогресс есть. Я думаю, что по ситуации в Газе есть значительный прогресс", - сказал он.

Ранее Трамп обрушился с критикой на крупные американские СМИ.