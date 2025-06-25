Трамп обрушился с критикой на крупные американские СМИ

Президент США Дональд Трамп остался недоволен информацией телеканала CNN и газеты The New York Times (NYT) об американских атаках ядерных объектов на территории Ирана и обвинил их в сговоре.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Фейковые новости от CNN и проваливающаяся NYT скооперировались, чтобы унизить один из самых успешных ударов в истории. Иранские ядерные объекты полностью разрушены!" - написал Трамп.

Ранее телеканал CNN и газета NYT со ссылкой на источники сообщили, что разведсообщество Соединенных Штатов и некоторые израильские чиновники полагают, что удары ВС США по Ирану не привели к уничтожению основных компонентов ядерной программы Тегерана и что Иран по-прежнему может обладать небольшими секретными объектами по обогащению урана. Белый дом заявил, что эти оценки являются неверными.